«Враження, що грали з Манчестер Сіті». Легенда збірної України розніс Динамо після вильоту з Ліги Європи

За підсумками двох матчів кияни поступилися із загальним рахунком 2:5 та вибули до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зіграють проти азербайджанського Карабаха.

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Журналіст NV поспілкувався про матч Динамо проти ПАОКа з автором першого гола в історії збірної України Іваном Гецком. Фахівець розкритикував гру киян, назвавши її катастрофою.

Іван Гецко розчарований грою Динамо / Фото: dynamo.kiev.ua

«Враження взагалі ніякі. Якщо Полісся ще билося, то в матчі Динамо була просто катастрофа, на мій погляд. Я такого не чекав. Я думав, що команда дасть бій, хоча б спробує щось зробити, а вийшло зовсім нічого хорошого. Дуже велике розчарування залишилося в мене після цього матчу. Дуже неприємно.

Рівень майстерності суперників чомусь набагато вищий. Хоча я б не сказав, що там така вже команда. Але за грою здавалося, що там грає Манчестер Сіті.

Насамперед, я думаю, що Динамо протистояла посередня команда, але так бездарно зіграти… Я навіть не хочу про це говорити, тому що зовсім немає нічого хорошого. Може, вони були під якимось тиском, під навантаженнями, може, не набрали пікової форми. Може, не підняли нормальний фізичний стан гравців, тому що практично половина просто повзала по полю.

Динамо Київ для мене завжди було командою атлетичною, яка змітала все на своєму шляху. Може, не завжди виходило грати в комбінаційний футбол, але в швидкості та боротьбі вона ніколи нікому не поступалася", — сказав Гецко.

Раніше ми писали, що ексгравець збірної України вказав на ключові помилки Динамо в матчі з ПАОКом.