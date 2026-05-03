Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Перед стартовим свистком Динамо вшановуватиме футболістів, які 40 років тому виграли Кубок володарів кубків УЄФА.

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На нашому сайті йде безкоштовна відеотрансляція матчу Динамо — Шахтар. Крім того, поєдинок Динамо — Шахтар у прямому ефірі можна подивитися на телеканалах 2+2 і УПЛ ТВ, а також на YouTube-каналі киян.

У турнірній таблиці УПЛ Шахтар посідає перше місце, Динамо йде на четвертій позиції. Донецький клуб уже практично гарантував собі золоті медалі. У Динамо завдання виграти Кубок України, щоб потрапити в Лігу Європи. Або ж виграти медалі, щоб вийти в Лігу конференцій. Тут на два місця чотири претенденти. Крім Динамо — черкаський ЛНЗ, житомирське Полісся і харківський Металіст 1925.

Раніше перший капітан збірної України заявив, що чекає зарубу в матчі Динамо — Шахтар.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич прогнозує результативну нічию в поєдинку Динамо і Шахтаря.

Нагадаємо, що в минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.