«Їм має бути соромно». Алієв похвалив тільки одного футболіста Динамо за матч із Шахтарем

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На думку Алієва, футболісти Динамо повинні серйозно переглянути свій підхід до роботи після виступу в українському Класико.

«Динамо програло, і це погано. По-перше, я хочу привітати Шахтар з перемогою і чемпіонством. По-друге, динамівцям має бути соромно. Гірники грали в четвер з Крістал Пелес дуже важкий єврокубковий матч у півфіналі Ліги конференцій, а потім приїхали і спокійно обіграли Динамо 2:1 у Києві. Про що тут взагалі можна говорити?

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Всі гравці Шахтаря їздили у Польщу, всі в автобусах тряслися. Ніхто не скиглив. А у команді Динамо Київ тільки й чути: «Ой, ми втомлюємося, ми те, ми се». А гірники вийшли, спокійно собі виграли 2:1 і все", — цитує Алієва Blik.ua.

Ексфутболіст єдиним позитивним моментом у грі Динамо назвав виступ форварда Матвія Пономаренка, який забив ударом майже з центру поля.

«Я можу похвалити тільки Пономаренка. Молодець, що побачив вільні ворота і одразу туди пробив. Вітаю його з цим шедевром! Нехай продовжує в тому ж дусі і стає найкращим бомбардиром чемпіонату України. Головне, щоб футбольна кар'єра в нього йшла тільки вгору, з огляду на те, як він зараз грає. І найголовніше — без травм», — сказав Алієв.

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Раніше головний тренер Ігор Костюк озвучив причину поразки Динамо від Шахтаря в українському Класико.