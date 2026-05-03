У неділю, 3 травня, відбудеться центральний матч 26-го туру української Прем’єр-ліги , у якому зіграють київське Динамо та донецький Шахтар.

Зустріч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію матчу Динамо — Шахтар.

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За три дні до гри Динамо повідомило, що всі квитки були продані. Це лише підкреслює ажіотаж до українського класичного протистояння.

У турнірній таблиці гірники нині очолюють чемпіонат. За п’ять турів до завершення УПЛ Шахтар має у своєму активі 60 очок, тоді як чинний чемпіон Динамо посідає четверту сходинку і має 47 балів.

Фото: flashscore.ua

Головним арбітром матчу буде Олександр Афанасьєв із Харкова. У цьому сезоні він тричі працював на матчах за участі Динамо: у виїзному поєдинку 3-го туру проти Епіцентру (4:1), домашній грі 20-го туру проти Оболоні (2:1) та у виїзному півфіналі Кубку України проти Буковини (3:0).

У поточному сезоні гранди зустрічалися вже двічі. Спершу Динамо вибило Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України, де кияни здобули домашню перемогу з рахунком — 2:1. Втім у чемпіонаті ситуація була іншою: у матчі 11-го туру УПЛ, що відбувся у Львові, Шахтар переміг — 3:1. Тож у поєдинку 26-го туру «біло-сині» матимуть нагоду взяти реванш.

Динамо підходить до цього поєдинку на емоційному підйомі після історичного матчу 25-го туру УПЛ проти Кривбаса — перемоги з рахунком 6:5.

Проте у складі киян є кадрові втрати. Динамо не зможе розраховувати на правого вінгера Назара Волошина, який пропустить гру через перебір жовтих карток.

Також півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко пропустить щонайменше десять днів через травму. Опорник отримав ушкодження під час розминки перед матчем проти Кривбаса.

Гірники ж у минулому турі перемогли Кудрівку з рахунком — 3:1 і нині перебувають за крок до чемпіонства.

Попри це, на користь Динамо може зіграти складний графік Шахтаря. Гірники проведуть матч на третій день після півфіналу Ліги конференцій, у якому поступилися англійському Крістал Пелес — 1:3.

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За прогнозами букмекерів фаворитом протистояння є Шахтар. Котирування на їх перемогу — у 2,37. На перемогу Динамо коефіцієнт — 2,90, а на нічию — 3,40.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер Динамо Ігор Костюк, імовірно, продовжить роботу в київському клубі після завершення сезону.

Також президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що донецький Шахтар стане чемпіоном України в сезоні-2025/26.

Автор — Анастасія Апетрі.