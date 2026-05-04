Артем Мілевський програв гроші після матчу Динамо з Шахтарем у чемпіонаті України

Мілевський похвалив «гірників», наголосивши на силі та досягненнях команди в поточному сезоні.

«Чесно, буду небагатослівним. Як би я не ставився до свого рідного, улюбленого клубу — я обожнюю все, що пов’язано з Динамо — але Шахтар сьогодні показав рівень. Неважливо, яка там логістика, скільки переїздів або в яких країнах ти граєш. Вони просто приїхали до Києва і закрили гру — 2:1. У «гірників» ще й ротація була, але вони грали впевнено. Це просто показує, що люди не просто так виступають у півфіналі Ліги конференцій.

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Але скажу прямо — у першому таймі гра нагадувала «friendly games». Знаєш, такі товариські матчі: одні приймають спокійно, інші віддають спокійно. Не було тієї рубки, до якої ми звикли. Щоб за шию схопити, накричати комусь як слід… Цього не вистачало".

Мілевський розповів, що програв гроші після поразки Динамо.

«Ставку робив? Ой, не нагадуй. Таміла (дівчина Мілевського — прим.) виграла в мене 200 доларів! Вона сказала, що Шахтар переможе. Ми посперечалися: я сказав, якщо Динамо виграє, вона тиждень звертатиметься до мене «Володимировичу, ви такий хороший», а якщо програю — віддам їй 200 баксів.

Вона виграла, тож доведеться ввечері віддавати гроші. Вона щось знає, реально. Можете її вже експертом замість мене брати", — сказав Артем для Sport-express.ua.

Завдяки цій перемозі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Уже в наступному турі «гірники» можуть виграти золоті медалі УПЛ. Динамо посідає четверту сходинку.

Повідомлялося, що в минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.