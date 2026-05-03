Динамо — Шахтар: відеотрансляція матчу чемпіонату України з футболу
Динамо проти Шахтаря в УПЛ (Фото: ФК Динамо)
Поєдинок 26-го туру Прем'єр-ліги відбудеться в неділю, 3 травня. Початок о 18:00.
Гра пройде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Ми в прямому ефірі покажемо зустріч київського Динамо і донецького Шахтаря.
ОНЛАЙН ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯМАТЧУ ДИНАМО — ШАХТАР
Перед грою Динамо планує вшановувати своїх ветеранів, які 40 років тому виграли Кубок володарів кубків УЄФА.
Між собою Динамо і Шахтар у чемпіонаті України зіграли 75 матчів. Гірники здобули 29 перемог, 21 зустріч завершилася внічию, 25 разів сильнішими були кияни. Загальна різниця м’ячів: 94−88 на користь оранжево-чорних.
Напередодні Шахтар програв перший півфінал Ліги конференцій. І наступного четверга зіграє в Лондоні матч-відповідь із Кристал Пелас.
У турнірному плані Шахтар і Динамо вирішують різні завдання в УПЛ. Донецький клуб уже практично гарантував собі золоті медалі. У Динамо завдання виграти Кубок України, щоб потрапити в Лігу Європи. Або ж виграти медалі, щоб вийти в Лігу конференцій. Тут на два місця чотири претенденти. Крім Динамо — ЛНЗ, Полісся і Металіст 1925.
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що в минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.