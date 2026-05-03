«У Києва є господар»: зірка Шахтаря познущався над Динамо після перемоги в дербі

Еліас виступає за Шахтар з лютого 2025 року (Фото: ФК Шахтар)

У 26-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді здобув вольову перемогу над Динамо з рахунком 2:1.

Після завершення поєдинку бразильський нападник гірників Кауан Еліас потролив Динамо в соцмережах.

«У Києва є господар», — написав легіонер в Instagram.

Фото: Instagram

Еліас не потрапив у заявку на українське Ель Класико. 20-річний бразилець у нинішньому сезоні забив шість голів у 17 матчах чемпіонату України, а в єврокубках відзначився п’ятьма голами і п’ятьма асистами в 16 поєдинках.

Реклама

Нагадаємо, у матчі Динамо — Шахтар рахунок відкрив форвард киян Матвій Пономаренко. У другому таймі вінгер гостей Лукас Феррейра зрівняв рахунок, а нападник Лассіна Траоре забив вирішальний гол.

Завдяки цій перемозі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Уже в наступному турі гірники можуть виграти золоті медалі УПЛ. Динамо, яке стало чемпіоном минулого сезону, зараз посідає четверту сходинку.

Напередодні Шахтар програв перший півфінал Ліги конференцій. Наступного четверга донецький клуб зіграє в Лондоні матч-відповідь із Крістал Пелес.

Раніше головний тренер Ігор Костюк озвучив причину поразки Динамо від Шахтаря в українському Класико.