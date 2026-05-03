На нашому сайті йде відеотрансляція матчу Динамо — Шахтар. Також ми писали, які канали в прямому ефірі покажуть гру Динамо — Шахтар.

У букмекерських конторах мізерний фаворит лідер УПЛ — Шахтар. Котирування на перемогу донецького клубу — 2.69, на перемогу киян — 2.67. А ось коефіцієнт на нічию різко змінився за кілька годин до гри. Було — 3.12, стало — 3.65. Якщо перевести у відсотки, то ймовірність нічиї була — 32%, а стала — 27%.

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Проте колишній тренер збірної України Мирон Маркевич прогнозує, що поєдинок завершиться з рахунком — 2:2. Такий самий рахунок назвав і колишній форвард Динамо Олег Саленко.

Однак букмекери дуже сумніваються, що в Києві буде настільки результативний поєдинок. Котирування на те, що обидві команди зможуть забити два або більше голів: так — 4.75, ні — 1.15. Коефіцієнт на те, що заб’ють обидві команди: так — 1.67, ні — 2.17.

Раніше перший капітан збірної України заявив, що чекає зарубу в матчі Динамо — Шахтар.

Зазначимо, що в чемпіонатах України Динамо і Шахтар між собою зіграли 75 матчів. Гірники здобули 29 перемог, 21 зустріч завершилася внічию, 25 разів сильнішими були кияни. Загальна різниця м’ячів: 94−88 на користь оранжево-чорних.