«Буде справжня заруба»: перший капітан збірної України розповів, чого чекає від дербі Динамо та Шахтаря

Сьогодні, 3 травня, у Києві відбудеться центральний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу , у якому зіграють Динамо та Шахтар.

На нашому сайті буде пряма відеотрансляція матчу Динамо — Шахтар.

У турнірній таблиці гірники очолюють чемпіонат, маючи 60 очок, тоді як чинний чемпіон Динамо посідає четверту сходинку з 47 балами.

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Перший капітан збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від поєдинку.

— Яким ви бачите майбутній матч і чи готові дати прогноз?

— В принципі, я поганий прогнозист і не люблю займатися цією справою. Але думаю, що гра буде принциповою, адже Шахтар однією ногою вже на чемпіонському п'єдесталі. Динамо ж покладається на Кубок України для того, щоб грати в Європі. Як завжди, незалежно від місць у таблиці, буде боротьба. Так повинно бути, адже кожен хоче доказати, що він сильніший. Динамо нині знаходиться не на тих позиціях, на яких би хотіли, і бореться за місце у трійці найкращих. Водночас вони є чинним чемпіоном, тому намагатимуться довести насамперед собі, що здатні перемагати.

— Напередодні Шахтар зазнав поразки від Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій, тоді як Динамо підходить до гри після результативного матчу проти Кривбасу. Чи вплине це на характер гри?

— Обидві команди намагатимуться довести одна одній, хто сильніший — це нормальна конкуренція для такого протистояння. Шахтар матиме складніші умови через щільний графік: матчі чемпіонату, переїзди та виступи в Лізі конференцій. Динамо ж має більше часу на відновлення. Це може позначитися на фізичному стані гравців. Проте у професійному футболі потрібно швидко переключатися і виходити на матч із бажанням довести свою силу. У Динамо також є кадрові втрати: Волошин пропустить гру через перебір жовтих карток, а Бражко має травму.

— Наскільки важливий результат у першому колі чемпіонату і чого чекати від майбутньої гри?

— У першому колі Шахтар виграв (3:1), але це не має великого значення. Команди можуть вигравати кілька матчів поспіль, але в очних зустрічах усе одно буде боротьба. Українське класичне залишається принциповим незалежно від позицій у таблиці.

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— Тобто головне — статус дербі?

— Так, незважаючи на всі проблемні моменти, які є в кожної команди, це дербі, а значить — буде справжня заруба.

Нагадаємо, що Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України

Автор — Анастасія Апетрі.