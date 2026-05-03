«Два моменти не дограли»: Костюк озвучив причину поразки Динамо від Шахтаря в українському Класико

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився думками про поразку від Шахтаря (1:2) у 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Фахівець вважає, що його команда не досягла позитивного результату через погану реалізацію гольових моментів.

«Звісно, сьогодні було свято для вболівальників — ви бачили, скільки вболівальників прийшло. Дійсно, це дербі, яке заслуговує дуже великої уваги.

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Щодо гри. Ви бачили, що сьогодні ми дисципліновано зіграли. Два моменти не дограли — отримали два м’ячі. Потрібно забивати свої, щоб вигравати. Моментів було небагато, але вони були — треба реалізовувати такі стовідсоткові моменти", — сказав Костюк в ефірі УПЛ ТБ.

Тренер Динамо також зазначив, що не зовсім задоволений роботою суддівської бригади матчу.

«На кутовому Пономаренка тримав гравець. Коли вони [Шахтар] грали проти Зорі, їм такий пенальті поставили — нам не ставлять. Це вже на розгляд арбітра», — заявив Костюк.

Завдяки перемозі у дербі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Вже у наступному турі гірники можуть виграти золоті медалі УПЛ. Динамо посідає четверту сходинку.

Повідомлялося, що у минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.