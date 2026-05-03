Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився очікуваннями від поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги між Динамо і Шахтарем.

Функціонер вважає, що донецька команда обіграє суперника, причому зробить це досить впевнено.

«Навіть якщо Шахтар гратиме другим складом, то переможе Динамо. Гірники зараз просто сильніші. Шансів у Динамо я не бачу в цьому матчі. Шахтар уже можна вітати з чемпіонством. Я це сказав ще три тижні тому», — цитує Поворознюка Blik.ua.

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Матч Динамо — Шахтар пройде у неділю, 3 травня, початок о 18:00 за Києвом.

Між собою Динамо і Шахтар у чемпіонаті України зіграли 75 матчів. Гірники здобули 29 перемог, 21 зустріч завершилася внічию, 25 разів сильнішими були кияни. Загальна різниця м’ячів: 94:88 на користь оранжево-чорних.

Напередодні Шахтар програв перший півфінал Ліги конференцій. І наступного четверга зіграє в Лондоні матч-відповідь із Крістал Пелес.

У турнірному плані Шахтар і Динамо вирішують різні завдання в УПЛ. Донецький клуб уже практично гарантував собі золоті медалі. У Динамо завдання виграти Кубок України, щоб потрапити в Лігу Європи. Або ж виграти медалі, щоб вийти в Лігу конференцій. Зараз Динамо посідає четверте місце.

Раніше прогноз на матч зробив ексфорвард Динамо Олег Саленко.