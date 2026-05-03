Про це повідомляє Український футбол.

Маркевич вважає, що команди мають приблизно рівні шанси, однак за підбором виконавців невелику перевагу все ж має донецький клуб. Водночас на думку фахівця, перевага киян у тому, що Шахтар може бути втомлений через участь у Лізі конференцій.

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«Шанси приблизно рівні, але у Шахтаря склад все-таки посильніший. Проте постійні переїзди гірників даються взнаки, адже це не так просто, тому гра може вийти в’язкою. Це дещо вирівнює шанси.

Думаю, що у Шахтаря буде ротація. У матчі з Крістал Пелес ще не все загублено, треба якось чіплятися, тому основних гравців варто зберегти на четвер. Є можливість дати пограти іншим. Лавка у Шахтаря довга, там багато хороших футболістів сидять без практики. Треба їх перевіряти. У чемпіонаті в гірників є запас у вісім очок — навіть якщо вони програють, нічого страшного не станеться. З таким відривом титул у них вже фактично в кишені", — сказав Маркевич.

Маркевич очікує результативну гру та прогнозує нічию.

«Думаю, команди потішать глядачів голами. Поставлю на нічию 2:2», — резюмував тренер.

Матч 26-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем відбудеться 3 травня, початок — о 18:00.

Раніше прогноз на матч зробив ексфорвард Динамо Олег Саленко.

Маркевича називають одним із головних кандидатів на посаду наставника збірної України, проте нещодавно коментатор Віктор Вацко заявив, що національну команду очолить італієць Андреа Мальдера.