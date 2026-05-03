Саленко зазначив, що, попри відсутність боротьбі за чемпіонство, гра має вийти напруженою, повідомляє Meta.ua.

«Хочеться вірити, що це буде серйозна гра, попри те, що в цьому поєдинку не розігрується чемпіонське звання для обох суперників. У мідвік Шахтар програв матч Ліги конференцій, плюс дорога, тому стан у команди може бути не найкращим. Якщо у Динамо все буде нормально у захисті, то я не виключаю позитивного результату для господарів», — сказав ексфутболіст.

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Саленко вважає, що киянам для успіху потрібно зі старту чинити тиск на суперника.

«Команда цілеспрямовано готувалася до цієї зустрічі. Підопічні Ігоря Костюка з перших хвилин мають включити максимальні швидкості, а не так, як вони люблять розгойдуватися. У першому таймі необхідно перебігати „гірників“, а потім випускати ветеранів, щоб ті зробили результат», — заявив ексдинамівець.

Втім, Саленко вважає, що динамівцям навряд чи вдасться перемогти та очікує результативної гри.

«Мені чомусь здається, що буде результативна нічия. Рахунок? 2:2. Такий результат має дати заряд молодим динамівцям, що з лідером можна грати на рівних, щоб у наступному сезоні вболівальники Динамо переживали не за потрапляння улюбленої команди до трійки призерів, а щоб вона знову боролася лише за золоті медалі», — підсумував Саленко.

Матч Динамо — Шахтар відбудеться сьогодні, 3 травня, о 18:00.

Шахтар йде на першому місці, маючи 60 очок, Динамо з 47 балами розмістилося на четвертій сходинці.

Шахтар у четвер поступився Крістал Пелес 1:3 у першому півфінальному матчі Ліги конференцій.