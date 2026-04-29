«Це мрія». Шапаренко зізнався, який трофей хоче виграти з Динамо

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко розповів про свою футбольну мрію у складі столичного клубу.

У розмові з Денисом Бойком на YouTube-каналі GG.Спорт Шапаренко зізнався, що прагне виграти найпрестижніший клубний турнір світу.

«Найбільша мрія з Динамо? Виграти Лігу чемпіонів. Звичайно, буде важко. Але це мрія», — сказав півзахисник.

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У поточному сезоні 26‑річний гравець забив 2 голи та віддав 10 результативних передач у 31 матчі.

Наразі Динамо посідає четверте місце в УПЛ, маючи 47 очок. У наступному турі 3 травня кияни зіграють у дербі проти Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко став батьком. Його дружина — Христина Шацьких. Вона є донькою легендарного гравця київського Динамо Максима Шацьких.

Нещодавно Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України

Раніше Суркіс прокоментував інформацію про інтерес до форварда Динамо Пономаренка з Європи.

Також Президент Динамо заявив, що донецький Шахтар стане чемпіоном України в сезоні-2025/26.

Крім цього, була інформація, що головний тренер Динамо Ігор Костюк, імовірно, продовжить роботу в київському клубі після завершення сезону.