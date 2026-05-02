У рамах 26-го туру юнацької першості України з футболу (U-19) відбувся матч між Динамо і Шахтарем.

Київська команда на домашньому полі обіграла суперника з рахунком 4:1.

На 17-й хвилині Динамо вийшло вперед завдяки голу Дениса Дикого. На 22-й хвилині Павло Люсін подвоїв перевагу біло-синіх.

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На старті другого тайму гамбійський легіонер Шахтаря Мохамаду Канте відіграв один м’яч, однак на 58-й хвилині Люсін відповів своїм другим голом, а на 76-й оформив хет-трик.

Національна ліга України U-19, 26-й тур

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк) — 4:1

Голи: Дикий, 17, Люсін, 22, 58, 76 — Канте, 47

Завдяки цій перемозі Динамо до трьох очок скоротило відставання у таблиці від Шахтаря, який посідає перше місце. До кінця сезону обидві команди проведуть по чотири поєдинки.

У першому колі юнацької першості Динамо також переграло Шахтар — 3:2.

Нагадаємо, у неділю, 3 травня, дорослі команди Динамо і Шахтаря зустрінуться у 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що влітку новим головним тренером киян може стати екснаставник збірної України.