У 26-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді переграв Динамо з рахунком 2:1.

Кияни вийшли вперед на 13-й хвилині завдяки фантастичному голу Матвія Пономаренка, який відібрав м’яч у гравця Шахтаря і перекинув голкіпера Дмитра Різника ударом майже з центру поля.

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У першому таймі на полі було багато боротьби і мало моментів. На старті другої половини зустрічі Шахтар відігрався: Лассіна Траоре у штрафному майданчику віддав пас під удар Лукасу Феррейрі, який із рикошетом відправив м’яч у ворота.

На 68-й хвилині Траоре вивів Шахтар уперед, вдало зігравши на добиванні після сейву голкіпера Динамо Руслана Нещерета.

Наприкінці зустрічі форвард Динамо Едуардо Герреро зрівняв рахунок після виходу на заміну, але арбітр скасував гол через офсайд.

Українська Прем'єр-ліга, 26-й тур

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк) — 1:2

Голи: Пономаренко, 13 — Феррейра, 50, Траоре, 68

Завдяки цій перемозі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Вже у наступному турі гірники можуть виграти золоті медалі УПЛ. Динамо посідає четверту сходинку.

Таблиця УПЛ – топ-10 / Фото: Flashscore.ua

Повідомлялося, що у минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.