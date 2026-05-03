Гол із центру поля і камбек у другому таймі. Шахтар переміг Динамо в головному дербі України — відео

3 травня, 19:57
У Києві відбувся центральний матч туру (Фото: ФК Шахтар)

У Києві відбувся центральний матч туру (Фото: ФК Шахтар)

У 26-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді переграв Динамо з рахунком 2:1.

Читайте також:
Шахтар вже майже чемпіон: результати 26-го туру чемпіонату України з футболу — відео

Кияни вийшли вперед на 13-й хвилині завдяки фантастичному голу Матвія Пономаренка, який відібрав м’яч у гравця Шахтаря і перекинув голкіпера Дмитра Різника ударом майже з центру поля.

Реклама

https://www.youtube.com/watch?v=hmQN-vE999c

У першому таймі на полі було багато боротьби і мало моментів. На старті другої половини зустрічі Шахтар відігрався: Лассіна Траоре у штрафному майданчику віддав пас під удар Лукасу Феррейрі, який із рикошетом відправив м’яч у ворота.

На 68-й хвилині Траоре вивів Шахтар уперед, вдало зігравши на добиванні після сейву голкіпера Динамо Руслана Нещерета.

Наприкінці зустрічі форвард Динамо Едуардо Герреро зрівняв рахунок після виходу на заміну, але арбітр скасував гол через офсайд.

Українська Прем'єр-ліга, 26-й тур

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк) — 1:2

Голи: Пономаренко, 13 — Феррейра, 50, Траоре, 68

Читайте також:
Хет-трик Люсіна. Матч Динамо і Шахтаря в юнацькому чемпіонаті України завершився розгромом — відео

Завдяки цій перемозі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Вже у наступному турі гірники можуть виграти золоті медалі УПЛ. Динамо посідає четверту сходинку.

Таблиця УПЛ – топ-10 (Фото: Flashscore.ua)
Таблиця УПЛ – топ-10 / Фото: Flashscore.ua

Повідомлялося, що у минулому турі Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Шахтар Прем'єр-ліга Україна Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies