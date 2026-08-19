У Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка — заява директора

19 серпня, 10:00
Ігор Костюк залишиться в Динамо Київ (Фото: ФК Динамо Київ)

Ігор Костюк залишиться в Динамо Київ (Фото: ФК Динамо Київ)

Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф прокоментував чутки про можливу зміну головного тренера клубу.

Бріф заявив, що президент «біло-синіх» Ігор Суркіс цілковито довіряє Костюку.

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«Головний тренер Динамо Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності, і сподівається, що це станеться найближчим часом.

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Тому питання про зміну головного тренера на порядку денному зараз не стоїть", — наводить слова Бріфа Dynamo.kiev.ua.

В третьому турі УПЛ Динамо здобуло важку перемогу над Колосом. У наступному турі, 31 серпня, Динамо зіграє з Буковиною.

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Нагадаємо, у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо поступилося Карабаху з рахунком 0:2 і за сумою двох зустрічей завершило виступи в єврокубках. У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0.

Зазначимо, що колишній форвард Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо майбутнього головного тренера киян Ігоря Костюка. після вильоту з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець Динамо Артем Кравець закликав звільнити Костюка з посади головного тренера команди.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Ігор Костюк

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