«У цьому була моя помилка». Шовковський назвав момент, який «зламав» сезон Динамо

Колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про труднощі, з якими команда зіткнулася на початку цього сезону.

Фахівець вважає, що кияни не зуміли оговтатися після вильоту з Ліги чемпіонів у кваліфікації, після чого у команди почалися невдачі і в чемпіонаті України.

«На жаль, ми не змогли швидко вийти з розчарування від невиходу в ЛЧ, і в цьому теж була моя помилка. Ми повинні швидко відходити як від гучних перемог, так і від поразок», — написав Шовковський в Instagram, відповідаючи на запитання підписника.

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На думку легенди Динамо, клуб зможе повернутися на свій рівень лише після закінчення повномасштабної війни з Росією.

«Спершу [треба] закінчити війну і вже потім створити умови, щоб в Україну бажали їхати високого рівня гравці, розвивати дитячо-юнацький футбол і державні програми підтримки».

Нагадаємо, Динамо звільнило Шовковського в листопаді 2025 року. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев’яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій. Шовковського, який виграв із киянами чемпіонат України минулого сезону, замінив Ігор Костюк.

Динамо під керівництвом Костюка в підсумку вилетіло з Ліги конференцій на основному етапі, а в чемпіонаті України йде четвертим після 24 зіграних матчів. Біло-сині ще претендують на перемогу в Кубку України, де в півфіналі зіграють проти Буковини.

Раніше Шовковський вперше заговорив про конфлікт з Ярмоленком.