«Шпаргалки тренерів спрацювали». Воротар Динамо розкрив секрет перемоги над Університатею у серії пенальті

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував вихід команди до другого раунду кваліфікації Ліги Європи після перемоги над румунською Університатею Клуж у серії пенальті.

За словами воротаря, кияни заслуговували перемогти в основний час, адже переважали суперника в обох матчах. повідомляє офіційний сайт Динамо.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий — доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

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Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна", — сказав Нещерет.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи київський клуб зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Домашні єврокубкові матчі у сезоні 2026/27 Динамо проводить у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.