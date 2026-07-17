«Далекі від бойових кондицій». Півфіналіст Ліги чемпіонів пояснив важку перемогу Динамо над Університатею

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Василь Кардаш прокоментував вихід столичного клубу до другого раунду кваліфікації Ліги Європи після перемоги над румунською Університатею в серії пенальті.

Про це повідомляє Sport.ua.

На думку Кардаша, для динамівців традиційно важко складаються перші єврокубкові матчі, а нинішнього літа ситуацію ускладнив ранній старт сезону.

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«Пригадується, ще коли мені довелося виступати за Динамо, то нам завжди важко давався старт у єврокубках. А вже по ходу турніру ми додавали обертів. Сподіваюся, що так буде й цього разу. Тим паче, що підопічні Ігоря Костюка ще далекі від бойових кондицій, бо сезон для них розпочався, як ніколи рано.

Що ж до поєдинку в Клужі, то перший тайм динамівці сміливо можуть записати собі до активу, проте знову підвела реалізація. Господарі, які діяли другим номером, продемонстрували, що вміють терпіти? й після перерви небезпечно вибігали в контратаки. Двічі киян від неприємностей рятував їхній воротар Руслан Нещерет", — сказав ексфутболіст.

Попри всі труднощі, Кардаш переконаний, що саме Динамо більше заслужило на вихід до наступного раунду.

«Згоден, у динамівців, як і тиждень тому у Любліні, далеко не все виходило. Але думаю, що за підсумками двох поєдинків вони були ближчими до наступного раунду, ніж клужани.

А в серії післяматчевих пенальті кияни взагалі були бездоганні", — додав Кардаш.

Він наголосив, що наступний суперник Динамо буде значно сильнішим.

«Тепер важливо, щоб вони належним чином відновилися, продуктивно попрацювали над помилками, бо наступний суперник — ПАОК із Греції - значно серйозніший. Це, до речі, підтвердить захисник динамівців Томаш Кендзьора, який в останні роки виступав саме за клуб із Салонік», — сказав Кардаш.

Під час ігрової кар'єри Кардаш виступав за Карпати Львів, Карпати Кам’янка-Бузька, Скала, Маккабі Хайфа, Чорноморець, Динамо, Арсенала Київ, Закарпаття та Гореничі

Найбільших успіхів Кардаш досягнув у складі Динамо, з яким п’ять разів став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99, де київський клуб поступився мюнхенській Баварії (3:3, 0:1).

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Після завершення кар'єри футболіста Кардаш працював асистентом головного тренера команд Динамо-2 Київ, Діназа з Вишгорода та входив у тренерський штаб молодіжної та національної збірних України.

У червні минулого року він став спортивним директором футбольного клубу Куликів-Білка, який за підсумками сезону вийшов до Першої ліги.