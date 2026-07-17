«У нас є ексгравець ПАОКа». Захисник Динамо розповів, хто допоможе команді пройти грецький гранд у Лізі Європи

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко поділився емоціями після виходу команди до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи після перемоги над румунською Університатею Клуж у серії пенальті.

Футболіст зізнався, що кияни створили достатньо моментів, аби вирішити долю протистояння ще в основний час, однак підвела реалізація, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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«Головне, що сьогодні перемогли. Я виходив, щоб допомогти команді забити, тому що було створено багато моментів, але м’яч якось не йшов у ворота. Добре, що все так закінчилося, і в підсумку ми пройшли далі», — сказав Вівчаренко.

Також оборонець оцінив майбутнього суперника — грецький ПАОК.

«Треба було пройти першого суперника спочатку. А ПАОК будемо дивитися. Це хороша команда, тому будемо аналізувати. У нас є колишній гравець ПАОКа (Томаш Кендзьора — прим.), який, напевно, підкаже, як грати проти них. Будемо аналізувати та виходити на гру», — додав Вівчаренко.

Матчі проти ПАОКа відбудуться 23 та 30 липня.

Домашні єврокубкові матчі у сезоні 2026/27 Динамо проводить у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.