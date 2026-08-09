«Помилки не було». Тренер Динамо заступився за Суркіса після пропущеного гола від Вереса

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Після матчу Костюк визнав проблеми з реалізацією.

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«Не сказав би, що наша команда виглядає мляво. Просто підводить реалізація в останній фазі. Ви бачите, що в нас різні поєднання гравців. На жаль, не забиваємо свої м’ячі. До цього ми грали з хорошими суперниками, які добре захищалися. І ПАОК, і Карабах дуже активно грали. Тому не все так, як ви кажете.

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А щодо цілей на сезон, перед Динамо завжди стоїть завдання виграти чемпіонство", — сказав тренер

Також він оцінив дебют П'єра Мунгенге.

«Звісно, ще є питання щодо розуміння того, як грати в нашій структурі. Я вважаю, що сьогодні він доволі непогано провів матч. Не забив, але в нього є бажання та розуміння. Це найголовніше», — зазначив Костюк.

Одним із ключових епізодів зустрічі став пропущений Динамо гол у другому таймі. Після удару Ігоря Харатіна воротар киян В’ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса, не втримав м’яч, який опинився у воротах. Костюк не вважає, що у цьому епізоді помилився голкіпер.

«Я вважаю, що не було помилки. Там був навал, він зреагував на м’яч, після чого суперник добив його. Це ніяк не вплинуло. Звісно, потрібно забивати свої моменти, не помилятися в перехідних фазах і доводити таку гру до логічного завершення, коли ми ведемо 1:0», — сказав Костюк.

Тренер підкреслив, що для нього результат наразі важливіший за якість гри.

«Гра забувається, а результат залишається. Тому сьогодні результат був важливішим, у тому контексті, що була велика ротація. Ми приїхали й здобули сьогодні три очки. Будемо робити висновки, перебудовуватися. І, звісно, я вже казав хлопцям: коли ви викладаєтеся на 100 відсотків, удача буде вам посміхатися», — підсумував Костюк.

Раніше київське Динамо здобуло перемогу 1:0 над азербайджанським Карабахом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.