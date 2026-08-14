«Безвольна команда, характеру немає»: Маркевич розкритикував Динамо після провалу в Лізі конференцій

Після перемоги з рахунком 1:0 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій над Карабахом київське Динамо 13 серпня у матчі-відповіді поступилося азербайджанській команді з рахунком 0:2 та вибуло з турніру.

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Мирон Маркевич критично оцінив гру Динамо та заявив, що команда не продемонструвала характеру.

«Тут навіть нема чого коментувати. Я б і хотів побачити позитив з боку Динамо, але цього й близько не було. Безвольна команда. Характеру немає», — сказав Маркевич у коментарі Meta.ua.

За словами фахівця, Динамо мало проходити Карабах, особливо з огляду на кадрові зміни в азербайджанській команді.

«З усією повагою до Карабаху, їх можна і треба було пройти. Вони продали багатьох своїх основних гравців, але й цим Динамо не змогло скористатися», — зазначив колишній тренер.

Маркевич також звернув увагу на різницю в індивідуальній майстерності футболістів.

«Що одні ходили по полю, що інші, але у іноземців азербайджанської команди індивідуальна майстерність виявилася вищою, що й зумовило результат протистояння», — додав він.

Водночас Маркевич пояснив, що характер у таких матчах футболісти мають проявляти самостійно.

«Футболісти, насамперед, самі повинні налаштовувати себе, адже це єврокубки. Я ще можу зрозуміти, коли граєш проти якогось серйозного європейського клубу, але Карабах…» — сказав фахівець.

На його думку, за недостатньої майстерності футболісти повинні компенсувати це максимальною самовіддачею.

«Футбол починається з того, що, якщо бракує майстерності, гравець проявляє характер, жагу до боротьби, має бути максимальна самовіддача. Мені складно сказати, що відбувається всередині клубу, команди, але гра та результати свідчать про те, що все дуже погано», — підкреслив Маркевич.

Фахівець висловив побоювання, що Динамо поступово може втратити статус однієї з найвідоміших українських команд.

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«Ще рік-два, і точно забудуть, що була така славетна команда», — сказав Маркевич.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав причину поразки київської команди від Карабаха.