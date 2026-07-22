Київське Динамо відмовилося від гостьової квоти квитків для вболівальників на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКа.

У клубі наголосили, що це пов’язано з необхідністю уникнути потенційних загроз, йдеться в офіційній заяві на сайті Динамо.

«Це рішення прийняте з міркувань безпеки глядачів, з огляду на можливі ризики провокацій і конфліктних ситуацій напередодні, під час проведення та після закінчення зустрічі між ПАОКом і Динамо в Греції. Просимо поставитися до нього з розумінням.

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Тим уболівальникам, котрі все ж планують відвідати цей футбольний поєдинок, радимо звернутися за консультаціями та рекомендаціями до Консульства України в Салоніках", — йдеться у повідомленні.

Динамо зіграє з ПАОКом у Салоніках 30 липня. Перед цим кияни у четвер, 23 липня, «прийматимуть» грецький клуб у першому матчі в Любліні.

Власником ПАОКа є російсько-грецький бізнесмен Іван Саввіді — колишній депутат Держдуми РФ від Єдиної Росії, якого вважають близьким до Володимира Путіна. У 2022 році Україна запровадила проти нього санкції, а у 2024-му ВАКС конфіскував його українські активи.

Якщо Динамо зуміє пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане невдаха пари Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).