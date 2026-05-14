У фінальному матчі, який пройшов у Базелі, Динамо розгромило Ференцварош (Угорщина).

Динамо — Ференцварош — 3:0

Голи: Онищенко, 17, Онищенко, 39, Блохін, 66

Динамо: Рудаков, Коньков, Матвієнко, Фоменко, Решко, Трошкін, Мунтян, Онищенко, Колотов, Буряк, Блохін.

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Ференцварош: Геці, Мартош, Патакі, Медьєші, Юхас, Раб, Сабо, Нілаші (Онхаус, 59), Мате, Муха, Мадяр.

Після гри в роздягальню Динамо занесли два ящики шампанського. Кримське мускатне привіз із Києва начальник команди Олександр Петрашевський. Кажуть, трофей вмістив у себе сім пляшок.

Що стосується преміальних за фінал, то точні цифри стерлися з пам’яті в учасників тієї гри. Хтось говорить про суму близько 700 доларів, хтось — про 1000 доларів. Деякі футболісти за ці гроші купили собі в Швейцарії стереосистеми. Деякі відклали на авто. Лобановський звернувся до спортивних чиновників із проханням, щоб гравцям позачергово дозволили купити машини.

У Союзі також «нагородили» тріумфаторів. Видали по 940 рублів премії та годинник вартістю 180 рублів — від міністра внутрішніх справ. Як згадував динамівець Стефан Решко, з годинником вийшла безглузда історія. Бухгалтерія МВС не мала права пропускати по касі понад 150 рублів на людину, і футболістам довелося скидатися по 30 рублів — собі ж на призовий годинник.