Легендарний гравець зазначив, що підопічні Ігоря Костюка заслужено поступилися у виїзному поєдинку.

«Я дивився цей матч і можу сказати, що у мене від гри Динамо залишились погані враження. Команди немає. Подивившись на її дії у Баку — і дійшов до такого висновку. Може воно й добре, що програли — щоб не ганьбитися у подальшому. Що ще сказати з цього приводу? Грубо говорити щось не можу. Ну, немає команди — от і все», — цитує Решка Sport.ua.

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Колишній захисник також розкритикував гру динамівців в обороні.

«Захисники у Динамо нульові взагалі. Хто там в обороні за що відповідає? Я в шоці від цих захисників. Тож повторюсь: погані враження, команди немає. Та будемо чекати кращих часів, коли підростуть юні таланти», — сказав Решко.

Нагадаємо, вперше за 21 рік столичний клуб вилетів із єврокубків раніше за фінальний раунд кваліфікації. Востаннє таке траплялося в сезоні 2005/06, коли Динамо програло швейцарському Туну (0:1, 2:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також уперше з 1992 року Динамо не пройшло далі в протистоянні на виліт, маючи перевагу в один м’яч після першого матчу. Таких протистоянь було одинадцять. На дванадцятому серія перервалася.

Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.