«Захисники — взагалі нульові»: легенда Динамо жорстко розкритикував киян після вильоту з єврокубків

15 серпня, 09:57
Динамівці програли в Баку (Фото: ФК Динамо)

Динамівці програли в Баку (Фото: ФК Динамо)

Колишній футболіст Динамо Стефан Решко прокоментував поразку киян від Карабаха (0:2) та виліт із Ліги конференцій.

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Легендарний гравець зазначив, що підопічні Ігоря Костюка заслужено поступилися у виїзному поєдинку.

«Я дивився цей матч і можу сказати, що у мене від гри Динамо залишились погані враження. Команди немає. Подивившись на її дії у Баку — і дійшов до такого висновку. Може воно й добре, що програли — щоб не ганьбитися у подальшому. Що ще сказати з цього приводу? Грубо говорити щось не можу. Ну, немає команди — от і все», — цитує Решка Sport.ua.

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Колишній захисник також розкритикував гру динамівців в обороні.

«Захисники у Динамо нульові взагалі. Хто там в обороні за що відповідає? Я в шоці від цих захисників. Тож повторюсь: погані враження, команди немає. Та будемо чекати кращих часів, коли підростуть юні таланти», — сказав Решко.

https://www.youtube.com/watch?v=0_Hk0RMD6zs

Нагадаємо, вперше за 21 рік столичний клуб вилетів із єврокубків раніше за фінальний раунд кваліфікації. Востаннє таке траплялося в сезоні 2005/06, коли Динамо програло швейцарському Туну (0:1, 2:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також уперше з 1992 року Динамо не пройшло далі в протистоянні на виліт, маючи перевагу в один м’яч після першого матчу. Таких протистоянь було одинадцять. На дванадцятому серія перервалася.

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Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) Футбол ФК Карабах Ліга конференцій

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