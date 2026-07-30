«У нас немає гравця такого рівня»: Костюк назвав причину поразки Динамо від ПАОКа в Лізі Європи

Фахівець віддав належне півзахиснику грецької команди Яннісу Константеліасу, який оформив вирішальний дубль.

«На жаль, сьогоднішній матч виграв один гравець — Константеліас. На жаль, у нас немає гравця такого рівня майстерності. Ми сьогодні віддали багато сил, у нашої команди є потенціал, і ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися.

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Рівень майстерності у гравців ПАОКа високий, ми бачили, як вони перебудовувалися, але при цьому перший тайм можна занести нам до активу, коли ми добре грали, а де не дограли, то вони цим скористалися — і мова якраз про того гравця, про якого я казав", — цитує Костюка пресслужба Динамо.

Тренер також прокоментував епізод з першим голом ПАОКа, коли вінгер Назар Волошин «забув» накрити Константеліаса.

«В епізоді з першим пропущеним м’ячем ми не дограли, чомусь недостатня концентрація була. Той же Волошин виключився з гри, хоча до цього все було чудово, ми перебудовувалися, а в цьому Назар не дограв — і Константеліас скористався цим, ви бачили рівень його майстерності, і забив м’яч», — сказав Костюк.

Динамо програло протистояння з ПАОКом із загальним рахунком 2:5 й продовжить єврокубковий сезон у кваліфікації Ліги конференцій.

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Раніше повідомлялося, що Динамо закликало УЄФА покарати ПАОК через російський прапор на трибунах.