Кендзьора не зіграє в Баку (Фото: ФК Динамо)

Захисник Томаш Кендзьора не допоможе Динамо у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

32-річний футболіст не полетів до Баку, повідомляє TaToTake. Він отримав струс мозку середнього ступеня тяжкості на останньому перед вильотом тренуванні Динамо.

За прогнозами медиків, Кендзьора зможе відновити тренувальний процес не раніше ніж за тиждень.

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Нагадаємо, польський захисник повернувся до Динамо влітку цього року. На старті сезону він виходив у стартовому складі в усіх п’яти матчах київського клубу у кваліфікації єврокубків.

Матч-відповідь Карабах — Динамо відбудеться сьогодні, 13 серпня, в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Динамо (1:0), єдиний гол забив форвард Матвій Пономаренко.

У разі проходу Карабаха кияни зіграють у плей‑оф відбору проти переможця пари Твенте — ДАК 1904. У першій грі нідерландці розгромили суперників із рахунком 6:0.

Повідомлялося, що Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом.

Раніше ми писали, що Костюк оцінив шанси Динамо у матчі з Карабахом в Баку.