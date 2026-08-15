«Був під крапельницями»: лікар Динамо розповів, чому Ярмоленко не зіграв у матчі проти Карабаха

15 серпня, 17:45
Андрій Ярмоленко (Фото: ФК Динамо Київ)

Андрій Ярмоленко (Фото: ФК Динамо Київ)

Головний лікар київського Динамо Андрій Шморгун розповів, чому капітан команди Андрій Ярмоленко був відсутній у заявці на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.

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«У Андрія був ентеровірус, трималася висока температура. Через це він був змушений залишитися в готелі та перебував під крапельницями», — сказав Шморгун у коментарі для сайту «Український футбол».

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Нагадаємо, що Динамо за сумою двох матчів поступилося Карабаху (1:0, 0:2) у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Таким чином, київський клуб припинив участь у єврокубках.

Також уперше з 1992 року Динамо не пройшло далі в протистоянні на виліт, маючи перевагу в один м’яч після першого матчу. Таких протистоянь було одинадцять. На дванадцятому серія перервалася.

Раніше колишній форвард Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо майбутнього головного тренера киян Ігоря Костюка після вильоту з єврокубків.

Також колишній футболіст Динамо Стефан Решко прокоментував поразку киян від Карабаха (0:2) та виліт із Ліги конференцій.

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Український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Крім того, Олег Федорчук оцінив виступ нападника київського Динамо Матвія Пономаренка у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) ФК Карабах

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