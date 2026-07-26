«Навіть гравці усвідомили ганебність цього вчинку»: Динамо закликало УЄФА покарати ПАОК через російський прапор

Київське Динамо виступило з офіційною заявою через інцидент із демонстрацією російського прапора вболівальниками ПАОКа під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Динамо вважає, що фанати грецького клубу влаштували навмисну провокацію. Київський клуб звернувся до УЄФА із закликом дати оцінку діям уболівальників.

«Кожного дня у кривавому протистоянні з підступним ворогом гинуть найкращі сини та доньки України. Кожного дня наші міста і села піддаються терористичним бомбардуванням, що калічать долі багатьох сімей і забирають життя мирного населення, в тому числі дітей.

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Ці та інші варварства здійснюються саме під тим триколором, яким уболівальники ПАОКа вирішили присмачити свої емоції від футбольного дійства. Показово, що навіть гравці грецького клубу, розуміючи всю ганебність вчинку своїх фанатів, звернулися до них із закликами прибрати російську символіку", — йдеться у заяві.

Перед матчем-відповіддю з ПАОКом київський клуб звернувся до УЄФА із закликом вжити заходів, аби подібні провокації не повторювалися.

«Вочевидь, зайве нагадувати позицію УЄФА, який із початком російської агресії в Україні відсторонив усі команди РФ від участі в континентальних змаганнях. Напередодні матчу-відповіді між ПАОКом і київським Динамо пропонуємо відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого Світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу нашого клубу і нашої країни, аби не допустити повторення провокацій», — зазначили в Динамо.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо поступилося ПАОКу у Любліні з рахунком 2:3. Матч-відповідь пройде у Салоніках 30 липня.

Власником ПАОКа є російсько-грецький бізнесмен Іван Саввіді — колишній депутат Держдуми РФ від Єдиної Росії, якого вважають близьким до Володимира Путіна. У 2022 році Україна запровадила проти нього санкції, а у 2024-му ВАКС конфіскував його українські активи.

Раніше Динамо рекомендувало вболівальникам не відвідувати виїзний матч із ПАОКом у Лізі Європи.