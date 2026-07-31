«Наш головний пріоритет»: у Челсі висловилися про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг

Челсі опублікував офіційну заяву після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила про завершення допінгової справи щодо українського вінгера Михайла Мудрика .

Лондонський клуб наголосив, що від самого початку підтримував Мудрика, водночас повністю поважаючи принципи антидопінгової системи та юридичний процес. Окремо Челсі звернув увагу на те, що вдосконалення наукових стандартів аналізу допінг-проб має важливе значення для цієї справи.

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«Ми вітаємо визнання того, що завдяки прогресу в наукових стандартах тестування, якби зразок Міші аналізували за нинішніми технічними вимогами, він не був би визнаний позитивним, а порушення антидопінгових правил не було б зафіксовано. Це є важливою частиною контексту погодженого врегулювання та дозволяє всім рухатися вперед», — йдеться у заяві.

У клубі підкреслили, що Мудрик послідовно стверджував, що ніколи свідомо чи навмисно не вживав заборонених речовин і не знає, яким чином їхні сліди потрапили до його організму. На завершення Челсі заявив, що зосередиться на допомозі українцеві якнайшвидше повернутися до оптимальної форми.

«Ми знаємо, наскільки багато для нього означає можливість повернутися. Тепер наш головний пріоритет — допомогти Міші знову інтегруватися до складу команди та підтримати його у відновленні кар'єри. Усі в клубі з нетерпінням чекають можливості допомогти Міші повернути оптимальну фізичну форму, знову стати частиною команди та вийти на футбольне поле», — зазначили у Челсі.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

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Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Контракт вінгера з лондонцями розрахований до 2031 року.