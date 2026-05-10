Нова дівчина Мудрика виклала перше спільне фото з українським футболістом

Дівчина Мудрика, американська акторка і модель Джордін Джонс, уперше виклала спільне фото з гравцем. Пара прогулялася вечірнім Лондоном.

Джордін Джонс та Михайло Мудрик / Фото: instagram.com/jordynjones

Точно невідомо, коли саме Мудрик і Джонс почали зустрічатися. Українець залишав коментарі під дописами дівчини, робив їй компліменти і запрошував у Діснейленд. У березні цього року вони дійсно разом побували у Діснейленді.

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26-річна Джордін Джонс — відома співачка, акторка та діджитал-креатор, яка здобула популярність після участі в шоу Abby’s Ultimate Dance Competition. Вона має майже дев’ять мільйонів підписників в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що 25-річний Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії (FA) чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Вінгер подав апеляцію на рішення FA до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Востаннє українець виходив на поле у складі Челсі 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0).

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонську команду Михайло провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.