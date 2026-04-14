Дієго Марадона народився в місті Ланус, проте дитинство його минуло у Вілья-Фіоріто, нетряному районі на околиці Буенос-Айреса.

У будинку, де ріс легендарний футболіст, тепер відкрили їдальню для бідняків. Також тут нужденні можуть отримати одяг, повідомляє France24.

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У цьому районі, де проживає близько 50 000 осіб у скромних цегляних будинках, десятки фресок зображують ключові моменти кар'єри уславленого гравця.

Їжу, переважно це куряче рагу, волонтери готують на відкритому вогні у дворі будинку. Пакують у контейнери, які роздають людям.

У будинку Марадони тепер їдальня для бідняків / Фото: REUTERS/Miguel Lo Bianco

Їжу готують на відкритому вогні / Фото: REUTERS/Miguel Lo Bianco

«Люди голодують», — сказала агентству AFP Марія Торрес, одна з кухарів центру. Додавши, що вона переконана, що Марадона був би дуже радий, побачивши, що його старий дім використовують у благодійних цілях.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року. Причина — гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

На початку 2025 року в Аргентині почали судити вісьмох людей, які доглядали за Марадоною в останні дні його життя. Їх звинувачували в ненавмисному вбивстві. На суді прокурор заявив, що є переконливі докази того, що обвинувачені відповідальні за смерть Марадони.