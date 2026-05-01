Біполярний розлад і нарцисизм. У суді пролунали нові деталі про стан Марадони перед смертю

Психолог Карлос Діас, який є одним із обвинувачених, заявив у суді, що екскапітан збірної Аргентини страждав на біполярний розлад і мав риси нарцисизму, повідомляє Reuters.

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Діас розповів, що вперше зустрівся з Марадоною 26 жовтня 2020 року — менш ніж за місяць до смерті футболіста. Тоді, за його словами, Марадона перебував удома та вживав вино, що викликало в нього занепокоєння.

За словами Діаса, Марадона потребував повної відмови від алкоголю. «Він міг поставити країну на коліна, але один келих алкоголю міг поставити на коліна його», — заявив психолог.

Діас також зазначив, що будував лікування на принципі повної відмови від алкоголю і вважав, що Марадона прагнув змінити спосіб життя. Водночас результати токсикологічної експертизи, за його словами, показали, що футболіст помер після 23 днів без вживання наркотичних речовин.

Карлос Діас є одним із семи обвинувачених у справі про смерть Марадони. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві через недбалість під час лікування.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через раптову зупинку серця. Офіційна причина — гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Звинувачення в недбалості з’явилися 2021 року після призначення комісії для розслідування смерті Марадони. Комісія дійшла висновку, що медична команда діяла «неналежним, некомпетентним і нерозважливим чином». У разі визнання винними підсудним загрожує тюремне ув’язнення строком від 8 до 25 років.

Раніше ми писали, що в рідному будинку Марадони відкрили їдальню для бідних.