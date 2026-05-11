Не ПСЖ і не Арсенал. Тренер Атлетіко Сімеоне назвав найкращий футбольний клуб світу

Наставник мадридського клубу зізнався, що був вражений грою каталонців у Класико з Реалом (2:0).

«Барселона — найкраща команда світу. Вони виграли чемпіонат, граючи дуже добре, як і минулого сезону. І все, про що я міг думати, дивлячись [Класико], було: „Боже мій, ми двічі вибили цю команду“», — цитує Сімеоне Marca.

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Нагадаємо, Атлетіко у нинішньому сезоні пройшов Барселону у півфіналі Кубку Іспанії (4:0, 0:3) і у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:0, 1:2).

У неділю, 10 травня, Барселона вдруге поспіль виграла іспанську Ла Лігу. Перемога над Реалом забезпечила каталонцям золоті медалі. Атлетіко посідає четверте місце у таблиці за три тури до кінця сезону.

Атлетіко після проходу Барселони поступився лондонському Арсеналу у півфіналі Ліги чемпіонів (1:1, 0:1). У фіналі головного єврокубкового турніру англійці зіграють з французьким ПСЖ, який здолав Баварію (5:4, 1:1).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.