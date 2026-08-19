19-річний форвард збірної України змінив клуб у Німеччині — гратиме в оренді

19 серпня, 13:52
Дмитро Богданов (Фото: ФК Енергі Котбус)

Дмитро Богданов (Фото: ФК Енергі Котбус)

19-річний український нападник Дмитро Богданов сезон-2026/27 проведе у складі німецької Енергі Котбус.

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Як повідомила пресслужба клубу, Богданов перейшов із берлінського Уніона на правах оренди. Угода розрахована на один сезон. Українець уже приєднався до нової команди.

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«Через травму Еріка Енгельхардта потреба в підсиленні нашого нападу зросла, тож ми раді, що нам вдалося домовитися з Уніоном про оренду Дмитра. Він — дуже цікавий гравець, який має великий потенціал», — сказав наставник Енергі Клаус-Дітер Волліц.

Богданов розпочинав футбольний шлях в академії київського Динамо, а у 2022 році перейшов до Динамо Дрезден. У складі першої команди німецького клубу він провів шість матчів.

У серпні 2025 року українець приєднався до Уніона. Трансфер футболіста обійшовся берлінському клубу в 600 тисяч євро. У сезоні-2025/26 Богданов переважно виступав за команду U-19, забивши 11 голів у молодіжному чемпіонаті Німеччини. У серпні 2026 року Дмитро продовжив контракт із берлінським Уніоном.

За першу команду Уніона нападник дебютував у жовтні 2025 року в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Армінії (2:1), де після виходу на заміну відзначився гольовою передачею. У лютому 2026 року Богданов дебютував у Бундеслізі, вийшовши на заміну в матчі проти Боруссії Менхенгладбах (0:1). Загалом за першу команду Уніона він провів три матчі.

За збірну України U-19 Богданов зіграв шість поєдинків і забив один гол. Він відзначився у стартовому матчі групового етапу юнацького Євро-2026 проти Хорватії U-19 (3:1).

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Раніше повідомлялось, що вінгер збірної України Олександр Зубков дебютував за грецький АЕК у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Трансфери Бундесліга

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