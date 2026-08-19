19-річний форвард збірної України змінив клуб у Німеччині — гратиме в оренді
Дмитро Богданов (Фото: ФК Енергі Котбус)
19-річний український нападник Дмитро Богданов сезон-2026/27 проведе у складі німецької Енергі Котбус.
Як повідомила пресслужба клубу, Богданов перейшов із берлінського Уніона на правах оренди. Угода розрахована на один сезон. Українець уже приєднався до нової команди.
«Через травму Еріка Енгельхардта потреба в підсиленні нашого нападу зросла, тож ми раді, що нам вдалося домовитися з Уніоном про оренду Дмитра. Він — дуже цікавий гравець, який має великий потенціал», — сказав наставник Енергі Клаус-Дітер Волліц.
Богданов розпочинав футбольний шлях в академії київського Динамо, а у 2022 році перейшов до Динамо Дрезден. У складі першої команди німецького клубу він провів шість матчів.
У серпні 2025 року українець приєднався до Уніона. Трансфер футболіста обійшовся берлінському клубу в 600 тисяч євро. У сезоні-2025/26 Богданов переважно виступав за команду U-19, забивши 11 голів у молодіжному чемпіонаті Німеччини. У серпні 2026 року Дмитро продовжив контракт із берлінським Уніоном.
За першу команду Уніона нападник дебютував у жовтні 2025 року в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Армінії (2:1), де після виходу на заміну відзначився гольовою передачею. У лютому 2026 року Богданов дебютував у Бундеслізі, вийшовши на заміну в матчі проти Боруссії Менхенгладбах (0:1). Загалом за першу команду Уніона він провів три матчі.
За збірну України U-19 Богданов зіграв шість поєдинків і забив один гол. Він відзначився у стартовому матчі групового етапу юнацького Євро-2026 проти Хорватії U-19 (3:1).
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