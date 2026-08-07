19-річний форвард збірної України продовжив контракт із клубом Бундесліги

Про це повідомила пресслужба клубу. Терміни та фінансові деталі нової угоди не розголошуються.

Богданов розпочинав футбольний шлях в академії київського Динамо, а у 2022 році перейшов до Динамо Дрезден. У складі німецького клубу він відіграв за першу команду шість поєдинків.

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У серпні 2025 року Дмитро приєднався до берлінського Уніона. Трансфер футболіста обійшовся клубу у 600 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Богданов переважно виступає за Уніон U-19, у складі якого забив 11 голів у молодіжному чемпіонаті Німеччини.

За першу команду Уніона українець дебютував у жовтні 2025 року в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Армінії. Після виходу на заміну форвард відзначився гольовою передачею, яка допомогла команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

У Бундеслізі Богданов дебютував у лютому цього року, вийшовши на заміну у виїзному матчі 24-го туру сезону-2025/26 проти Боруссії Менхенгладбах (0:1).

За першу команду Уніона Богданов провів три матчі: дебютував у Кубку Німеччини проти Армінії (2:1), де відзначився переможним асистом, а також зіграв два поєдинки у Бундеслізі. За збірну України U-19 нападник провів шість матчів і забив один гол.

За національну збірну України U-19 Дмитро Богданов зіграв шість поєдинків і забив один гол, який припав на стартовий матч групового етапу юнацького Чемпіонату Європи-2026 проти команди Хорватії U-19 (29 червня 2026 року), де його точний удар на 26-й хвилині допоміг українцям здобути вольову перемогу з рахунком 3:1.

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