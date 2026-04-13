У рамках четвертого туру чемпіонату Таджикистану Вахш Дмитра Фастова вирушив у гості до Істаравшана.

Господарі тривалий час вели в рахунку, проте Вахш зумів уникнути поразки завдяки голу на останніх хвилинах. Автором взяття воріт став український голкіпер.

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Фастов замкнув навіс із лівого флангу, спрямувавши м’яч у нижній кут воріт.

«Урок майстерності від Дмитра Фастова! Коли нападники втратили шлях до воріт, наша „стіна“ вийшла вперед і показала, як забивати! Один шанс, один гол! Молодець, Дмитре!» — йдеться в пості клубу на сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Дмитро повторив досягнення воротаря збірної України Анатолія Трубіна, який забив мадридському Реалу в Лізі чемпіонів.

Фастов приєднався до Вахша в березні цього року — це був його четвертий матч за команду. Дмитро є вихованцем школи Динамо. Раніше він виступав за Верес, Інгулець, Оболонь, Кремінь, Карпати, Металіст, Лівий Берег, Поділля, ЛНЗ і Миколаїв в Україні. Після цього він пограв у Португалії та Франції.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський забив неймовірний гол ударом з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії.