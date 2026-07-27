«Майже 20 років незабутнього шляху»: ексгравець збірної України оголосив про завершення кар'єри

«Сьогодні я прийняв важливе рішення — завершити кар'єру професійного футболіста.

Це був неймовірний шлях довжиною майже в 20 років — шлях, сповнений перемог і поразок, емоцій, боротьби, травм, радості та незабутніх моментів. Я вдячний футболу за все, що він мені подарував.

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Хочу щиро подякувати кожному клубу, що став частиною моєї історії: Олімпік, Кривбас, Зоря, Понферрадіна, Ягеллонія та Куликів-Білка. Дякую за довіру, можливість захищати ваші кольори, безцінний досвід і спогади, які назавжди залишаться зі мною.

Я йду з поля з гордістю і вдячністю. Футбол подарував мені набагато більше, ніж просто професію — він став частиною мого життя.

Попереду — новий етап. Але одне я знаю точно: футбол назавжди залишиться в моєму серці", — написав Хомченовський.

Останнім клубом у кар'єрі півзахисника стала Куликів-Білка. Він приєднався до команди у вересні 2025 року, провів 10 матчів, забив два голи у Другій лізі та допоміг клубу вийти до Першої ліги. У липні 2026 року контракт між сторонами було розірвано за обопільною згодою.

Найбільшу частину кар'єри Хомченовський провів у складі луганської Зорі, за яку зіграв 196 матчів і забив 21 гол в Українській Прем'єр-лізі. Також він виступав за Кривбас, де провів 71 матч і був капітаном команди.

Загалом в УПЛ Хомченовський зіграв 251 матч і відзначився 22 голами. На міжнародному рівні він провів чотири матчі у складі національної збірної України, дебютувавши у 2013 році.

Також упродовж кар'єри український футболіст виступав за іспанську Понферрадіну та польську Ягеллонію.

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