«Поєднують футбол із роботою». Українець зізнався, чи швидко адаптувався в Німеччині

Після періоду в юнацьких командах Словаччини Киричок грав за ФКА Дармштадт із шостого дивізіону Німеччини, а влітку цього року став гравцем Марієнборна ІІ (сьомий за рангом чемпіонат країни).

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У розмові з журналістом NV 21-річний Дмитро розповів, чи швидко адаптувався до життя в країні, чи реально йому зараз забезпечити себе футболом та чи встиг вивчити німецьку мову.

— Німецький футбол славиться своєю інтенсивністю та дисципліною. Як швидко ви адаптувалися до місцевих вимог на тренуваннях?

Думаю, повноцінна адаптація зайняла приблизно рік. Потрібен був час, щоб звикнути до інтенсивності, дисципліни та вимог на тренуваннях. Зараз уже почуваюся комфортно й розумію, чого від мене очікують на полі.

— Розкажіть про фінансові реалії ваших німецьких ліг. Чи реально там повністю забезпечувати себе лише футболом?

Усе залежить від рівня ліги та клубу. У моєму випадку лише коштом футболу повністю забезпечувати себе непросто. Багато гравців на цьому рівні поєднують футбол із роботою або навчанням. Звичайно, є клуби, де умови кращі, але загалом до професійного рівня з високими зарплатами ще потрібно пройти певний шлях.

— Як у вас справи з німецькою мовою? Легко розумієте підказки партнерів на полі?

Зараз із німецькою мовою вже набагато краще. На полі я без проблем розумію підказки партнерів і тренерів, та й у повсякденному житті почуваюся досить впевнено. Звичайно, ще є над чим працювати, але мовного бар'єра, який був на початку, вже майже немає.

Зазначимо, що Дмитро народився у Києві, де й почав займатися футболом. Спершу футболіст виступав за ДЮСШ 17, а у 2022 році перебрався до Словаччини.

Раніше український футболіст розповів про важкий період у клубі з Німеччини.