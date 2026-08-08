«Не можу занести собі в актив». Український футболіст розповів про важкий період у клубі з Німеччини

Дмитро народився у Києві, де й почав займатися футболом. Спершу футболіст виступав за ДЮСШ 17, а у 2022 році перебрався до Словаччини. Там Киричок захищав кольори юнацьких команд Скаліци, Дубравки та Спартака з Трнави.

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Згодом хлопець отримав пропозицію від ФКА Дармштадт із шостого дивізіону Німеччини, а влітку цього року став гравцем Марієнборна ІІ (сьомий за рангом чемпіонат країни).

— Дмитре, 1 липня 2026 року ви стали гравцем Марієнборн ІІ. Чому обрали саме цей клуб для продовження кар'єри?

Насамперед для мене зараз найважливіше — грати якомога більше і якомога якісніше. Повернути впевненість на футбольному полі і набрати найкращі кондиції. Інші мої цілі покаже час. Також у мене відбулася хороша розмова з головним тренером. Я відчув довіру до себе і зрозумів, що тут на мене розраховують. Мені дуже подобається система клубу, стиль роботи та атмосфера в команді. Тому я впевнений, що Марієнборн ІІ — це правильне місце, щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі.

— Ви переходите туди як вільний агент. Чи довго тривали переговори і чи були інші варіанти в Німеччині?

Чесно кажучи, я особисто не займався переговорним процесом, тому не можу сказати, наскільки він був складним чи довгим. Цими питаннями займалися люди, які мене представляли. Наскільки я знаю, варіанти в Німеччині були. У підсумку ми обрали той, який здавався найкращим саме для мого подальшого розвитку. Зараз я задоволений своїм вибором, але чи справді він був правильним, покаже тільки час.

— До цього ви грали за ФКА Дармштадт. Що вам дав цей етап кар'єри?

Цей етап дав мені насамперед досвід у дорослому футболі. Якщо чесно, не можу занести його собі в актив, адже я не був задоволений кількістю ігрового часу. До того ж відносини з тренерським штабом були досить непростими. Але навіть у таких ситуаціях можна знайти позитив. Я навчився терпінню, став психологічно сильнішим і мав достатньо часу, щоб звикнути до німецького стилю футболу, його інтенсивності та вимог. Вважаю, що цей досвід зробив мене сильнішим, і зараз я повністю готовий до нового етапу в кар'єрі. Попри все, я вдячний Дармштадту. Я провів у цьому колективі досить багато часу, познайомився з чудовими людьми й отримав уроки, які точно допоможуть мені в майбутньому.

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