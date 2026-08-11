«У неділю все зачинене». Футболіст із Києва пояснив, до чого довго звикав у Німеччині

Зараз футболіст є гравцем Марієнборна ІІ із сьомого за рангом чемпіонату Німеччини. Дмитро перебрався туди влітку цього року. А у 2024-му підписав контракт із ФКА Дармштадт (шостий дивізіон).

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За цей час Киричок каже, що вже встиг адаптуватися до нового середовища, однак в інтерв'ю NV він розповів, що все ж є речі, до яких йому досі важко звикнути.

— У Німеччині по неділях зачинені майже всі магазини. Довго звикали до того, що продукти треба купувати заздалегідь?

Так, спочатку до цього треба було звикнути. У Німеччині справді по неділях майже все зачинено, тому потрібно заздалегідь планувати покупки.

— До якої місцевої звички вам досі найважче адаптуватися?

Найскладніше для мене досі — це звикнути до дуже чіткої дисципліни та правил у повсякденному житті. У Німеччині все структуровано і потрібно постійно дотримуватися порядку, що інколи змушує перебудовувати свої звички.

— Як ви розвантажуєте голову після важких тренувань: граєте в комп’ютерні ігри, дивитесь серіали чи просто гуляєте?

Вільного часу в мене зараз майже немає, бо, окрім тренувань, у Німеччині постійно є різні побутові справи та обов’язки, тому життя досить насичене. Коли все ж з’являється вільна хвилина, намагаюся проводити її з друзями — це допомагає переключитися і трохи відпочити. У відеоігри я не граю, бо вважаю, що це може заважати концентрації та відновленню.

— Чи є у вас якесь захоплення поза футболом, яке допомагає перемикатися?

Чесно кажучи, зараз у мене немає якогось окремого захоплення поза футболом. Майже весь час займають тренування, відновлення та побутові справи. Можна сказати, що найбільше відпочиваю тоді, коли сплю.

Зазначимо, що Дмитро народився у Києві, де й почав займатися футболом. Спершу футболіст виступав за ДЮСШ17, а у 2022 році перебрався до Словаччини. Там Киричок захищав кольори юнацьких команд Скалиці, Дубравки та Спартака з Трнави.

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Раніше український футболіст зізнався, чому покинув Словаччину та переїхав до Німеччини.