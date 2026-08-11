«Тут життя дорожче». Український футболіст зізнався, чому покинув Словаччину та переїхав до Німеччини

Дмитро народився у Києві, де й почав займатися футболом. Спершу футболіст виступав за ДЮСШ-17, а у 2022 році перебрався до Словаччини. Там Киричок захищав кольори юнацьких команд Скалиці, Дубравки та Спартака з Трнави.

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Згодом хлопець отримав пропозицію від ФКА Дармштадт із шостого дивізіону Німеччини, а влітку цього року став гравцем Марієнборна ІІ (сьомий за рангом чемпіонат країни).

У розмові з журналістом NV Киричок розповів про період в одній із найсильніших академій Словаччини, рішення переїхати до Німеччини та найбільші фінансові витрати.

— У Словаччині ви грали за юнацьку команду Спартака з Трнави — це дуже солідний клуб із великими традиціями. Яким був рівень їхньої академії?

Це був, мабуть, найважчий етап у моїй кар'єрі на той момент. У команді були футболісти дуже високого рівня, тому конкуренція була надзвичайно серйозною. Спартак практично нікому не програвав і в кожному матчі нав’язував суперникам свій стиль гри. Особисто я вважаю, що це найсильніша академія Словаччини. Я вдячний Богу за можливість отримати такий досвід, попрацювати з висококваліфікованими тренерами та тренуватися поруч із такими сильними гравцями. Саме цей період багато чому мене навчив.

— Чому після такого іменитого клубу ви вирішили змінити вектор і поїхати до Німеччини?

До переходу в дорослий футбол усе йшло нормально, але саме там стало набагато складніше проявити себе. Я почав поспішати, більше переживав, і, можливо, мені не вистачило досвіду та порад від людей, які вже це пройшли, щоб правильно поводитися в певних ситуаціях на цьому рівні. Згодом виникла неприємна ситуація з людьми, які займалися моїм влаштуванням, і в результаті я опинився без клубу на певний час. Після цього я вирішив ризикнути й поїхати в Німеччину, щоб перезапустити свою кар'єру, отримати новий шанс і знову повернути свій рівень.

— Німеччина славиться своєю складною бюрократією і паперовою тяганиною. Скільки нервів довелося витратити на це?

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Спочатку було непросто — багато часу і нервів пішло на документи, банківський рахунок і житло. У Німеччині справді складна бюрократія, але з часом я розібрався і вже звик до цих процесів.

— Гессен, де базується ФКА Дармштадт, — один із найдорожчих регіонів країни. Яка найбільша стаття витрат у вашому місячному бюджеті?

Найбільша стаття витрат для мене — це харчування та щоденні побутові витрати. У Німеччині все досить дороге, і коли живеш самостійно, то саме ці речі найбільше впливають на місячний бюджет. Інші витрати вже більш-менш контрольовані.

— Як би ви описали вартість життя там порівняно зі Словаччиною? Де було легше виживати самостійно?

У Німеччині життя в цілому дорожче, ніж у Словаччині — це відчувається у всьому: продуктах, транспорті та побутових витратах. У Словаччині було трохи легше в цьому плані. Але з часом у Німеччині теж адаптуєшся до цих умов і вчишся краще планувати свої витрати.

Раніше футболіст з України розповів про перехід в європейський клуб.