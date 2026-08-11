Дмитро народився у столиці України, де й почав займатися футболом. Спершу футболіст виступав за ДЮСШ-17, а у 2022 році перебрався до Словаччини. Там Киричок захищав кольори юнацьких команд Скалиці, Дубравки та Спартака з Трнави.

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Згодом хлопець отримав пропозицію від ФКА Дармштадт із шостого дивізіону Німеччини, а влітку цього року став гравцем Марієнборна ІІ (сьомий за рангом чемпіонат країни).

В інтерв'ю NV Киричок розповів про ностальгію за домівкою та європейську звичку, яка допомагає спокійніше почати день.

— Ви родом із Києва. За чим київським ви зараз сумуєте найбільше?

Київ — це мій дім, і, напевно, саме цього найбільше не вистачає. Перший час було навіть важко усвідомити, що я вже живу в іншому середовищі, але з часом до цього звикаєш. Звичайно, є ностальгія і сум, але це життя. Стояти на місці немає часу — потрібно рухатися вперед, розвиватися і шукати місце, де ти можеш найкраще реалізувати себе.

— Який ваш улюблений маршрут чи місце в Києві, куди ви підете гуляти найперше, коли повернетеся?

Мабуть, це була б Лівобережна в сторону набережної — у дитинстві я там проводив багато часу, і залишилися тільки теплі спогади. Також місця біля Національного авіаційного університету, де я навчався, — це теж дуже важлива частина мого життя і хороші спогади. Взагалі є багато локацій у Києві, які асоціюються з дитинством і юністю, тому це більше про відчуття, ніж про якусь одну конкретну точку.

— Що ви робите найпершим, коли перетинаєте кордон і опиняєтеся в Україні? Є якийсь традиційний ритуал?

Перш за все просто відчуваю, що я вдома. Це завжди особливий момент, коли перетинаєш кордон і розумієш, що ти в Україні.

— Яку корисну європейську чи німецьку звичку ви вже перейняли?

З Європи я перейняв звичку більш спокійного ранкового ритму. Наприклад, тут нормально просто випити чашку кави зранку, трохи посидіти, «розкачатися», а не одразу бігти кудись у справах. Спочатку для мене це було незвично, але зараз я теж інколи так роблю — це допомагає спокійніше почати день і трохи перезавантажити голову.

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Раніше ми писали, що футболіст із Києва пояснив, до чого довго звикав у Німеччині.