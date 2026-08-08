«У команді був мій друг». Футболіст з України розповів про перехід в європейський клуб

21-річний футболіст переїхав за кордон у 2022 році, оскільки успішно пройшов перегляд у юнацькій команді словацької Скалиці, де вже грав його друг. Згодом Дмитро побував у структурах Дубравки та Спартака з Трнави. Потім Киричок отримав пропозицію від ФКА Дармштадт із шостого дивізіону Німеччини, а влітку цього року став гравцем Марієнборна ІІ (сьомий за рангом чемпіонат країни).

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У розмові з журналістом NV Дмитро порівняв юнацький футбол у Німеччині та Словаччині та розповів, де йому було простіше адаптуватися.

— Як після старту кар'єри в Україні опинилися в Словаччині?

Мені певною мірою пощастило, адже в Скалиці вже був мій друг. З’явилася можливість поїхати на перегляд, і я довго не вагався — зібрав валізи та вирушив до Словаччини. Перегляд пройшов вдало, після чого я залишився в клубі. Саме так почався мій шлях у європейському футболі. А вже після цього було легше переходити в інші словацькі команди, тому що я був знайомий із місцевим футболом і мене вже знали.

— Якщо порівнювати юнацький футбол Словаччини та Німеччини — де жорсткіша конкуренція за місце у складі?

Я б сказав, що рівень юнацького футболу в цих країнах приблизно однаковий. Різниця більше в масштабах. У Словаччині є близько п’ять-шість дуже сильних академій, тоді як у Німеччині їх десятки — приблизно 60. Саме тому після переходу в дорослий футбол конкуренція в Німеччині набагато вища. Тут набагато більше якісних гравців, і за місце в складі потрібно боротися щодня.

— Де вам було психологічно простіше адаптуватися в побуті — У Словаччині чи Німеччині?

Думаю, у Словаччині було трохи легше. Мова схожа на українську, я її швидко вивчив, менталітет теж ближчий, тому звикнути до нового життя було простіше. До того ж це була моя перша країна після України, і саме там я отримав перший досвід самостійного життя за кордоном. Коли переїхав до Німеччини, вже було легше, тому що я знав, чого очікувати від життя в Європі. Хоча мовний бар'єр і деякі побутові моменти на початку теж були викликом.

Зазначимо, що Дмитро народився у Києві, де й почав займатися футболом. Футболіст виступав за ДЮСШ 17.

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Раніше ми писали, що українець зізнався, чи швидко адаптувався в Німеччині.