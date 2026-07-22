Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

53-річний фахівець отримав призначення у молодіжку після успішної роботи з юнацькою збірною України U-19, яку очолював із 2024 року. Саме під його керівництвом команда дісталася півфіналу чемпіонату Європи-2026.

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На новій посаді Михайленко змінив іспанського спеціаліста Унаї Мельгосу, який залишив команду у червні після майже трьох років роботи. За цей період молодіжна збірна під його керівництвом провела 29 матчів, здобувши 13 перемог, п’ять разів зігравши внічию та зазнавши 11 поразок. Також Мельгоса вивів українську команду до фінальної частини молодіжного Євро-2025.

Наразі збірна України U-21 продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат Європи-2027. Після шести турів відбору команда посідає третє місце у групі H, відстаючи від Туреччини на три очки, а від Хорватії - на п’ять. При цьому, у хорватів п’ять зіграних матчів.

Першим офіційним матчем Дмитра Михайленка на чолі молодіжної збірної стане поєдинок відбору Євро-2027 проти Туреччини, який запланований на 26 вересня.

Прямі путівки до фінальної частини турніру отримають переможці дев’яти груп та найкраща команда серед тих, хто фінішує на другій позиції. Ще вісім других місць визначать чотирьох учасників Євро у стикових матчах.

У травні Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва, який не зміг вивести національну команду на чемпіонат світу-2026.

Мальдера озвучив ключову зміну в збірній України, заявив, що «характер важливіший за тактику».

У першому матчі під керівництвом Мальдери Україна перемогла Польщу (2:0), а другий матч проти Данії завершився достроково за рахунку 2:1 на користь данців через те, що Крістіан Еріксен втратив свідомість під час гри.

Для синьо-жовтих Ліга націй буде першим офіційним турніром під керівництвом Мальдери.