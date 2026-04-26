«Вивіз гроші з Росії і купив квартиру». Український футболіст зізнався, чому погодився на перехід у клуб з РФ

Захисник Вільхівців із Другої ліги Дмитро Нємчанінов висловився про свій перехід у російські Крилья Совєтов у серпні 2017 року.

Клуб з РФ викупив футболіста в донецького Олімпіка за 50 тисяч євро.

В інтерв'ю Українському футболу Нємчанінов зізнався, що у Крильях Совєтов йому запропонували значно вищу зарплату, ніж в Україні, а всі зароблені там гроші він вивіз на Батьківщину, заплатив податки та купив квартиру.

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«На даному етапі не шкодую. Якось виправдовуватися, як хтось це робить, мабуть, не буду. Однак, напевно, на тому піку все ж мав дограти ще пів сезону в Олімпіку.

Я не приховую, Крилья запропонували найбільшу зарплатню у моїй кар'єрі. Вони заплатили гроші Олімпіку [за перехід]. Можливо, тоді психанув та вирішив, оскільки мене не викликають до збірної, а ці дурники запрошують, то поїду хоча б грошей зароблю.

Єдине, що можу сказати у своє виправдання, від чого, мабуть, мені легше, я вивіз звідти гроші, заплатив податки в Україні та купив собі квартиру. Грубо кажучи, надурив їх", — сказав Нємчанінов.

Зазначимо, що Дмитро був на контракті у Крильях Совєтов до 2019 року. За цей час гравець провів за російську команду чотири матчі, у яких відзначився одним асистом.

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