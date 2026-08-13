Зірковий вінгер продовжив контракт із Манчестер Сіті до 2031 року

Жеремі Доку підписав новий п’ятирічний контракт із Манчестер Сіті, згідно з яким залишатиметься на «Етіхаді» до літа 2031 року.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Бельгійський вінгер приєднався до Сіті з французького Ренна влітку 2023 року. За три роки 24-річний футболіст зарекомендував себе як один із найталановитіших флангових гравців Прем'єр-ліги.

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На сьогодні він провів за Манчестер Сіті 131 матч, у яких забив 22 голи та віддав 34 результативні передачі.

Разом із клубом бельгієць здобув п’ять трофеїв, серед яких титул Прем'єр-ліги, Кубок Англії, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Ком’юніті Шилд.

У своєму першому сезоні Доку провів понад 40 матчів, забив шість голів і зробив 11 асистів, допомігши Сіті виграти четвертий поспіль титул чемпіона Англії.

У сезоні 2024/25 через дві травми Доку провів менше матчів, але все одно забив вісім голів і віддав дев’ять асистів.

Сезон 2025/26 став одним із найкращих для бельгійця. Доку зіграв 47 матчів, забив вісім голів і віддав 14 результативних передач. Він також відіграв важливу роль у перемогах Манчестер Сіті в Кубку Англії та Кубку Англії.

На міжнародному рівні Доку є одним із ключових гравців збірної Бельгії. Він провів 48 матчів за національну команду та допоміг їй дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Челсі поставив Манчестер Сіті ультиматум та вимагає понад 138 млн євро за зірку збірної Аргентини Енцо Фернандеса.