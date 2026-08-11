«Припуститься жахливої помилки»: Трамп уперше публічно заступився за Інфантіно після скандалу навколо ФІФА

Президент США Дональд Трамп підтримав президента ФІФА Джанні Інфантіно, який опинився під тиском через скандальний план продажу частини комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Трамп вважає, що Інфантіно має залишитися на чолі ФІФА. Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«ФІФА припуститься жахливої помилки, якщо з будь-якої причини навіть розгляне можливість заміни президента Джанні Інфантіно. Він фантастичний, щойно провів найуспішніший чемпіонат світу в історії — у чотири рази успішніший за всі попередні. Якщо він піде, чемпіонат світу більше ніколи не буде таким успішним чи прибутковим!» — написав Трамп.

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Нагадаємо, після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла криза через план Інфантіно створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. ФІФА хотіла продати близько 20% компанії інвесторам на чолі зі Thrive Eternal за 4,2 мільярда доларів. Голова Thrive Eternal Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя Трампа.

Ініціатива зустріла жорсткий опір з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, проти також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від реалізації цього проєкту.

УЄФА заявив, що нинішнє керівництво ФІФА втратило довіру, закликав встановити відповідальних за спробу реалізації цієї ініціативи та притягнути їх до відповідальності. Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку.