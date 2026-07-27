Болонья уже погодила із Ромою перехід гравця, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Довбик перейде в нову команду на правах оренди, яка буде розрахована до літа 2027 року. Очікується, що вже завтра форвард прибуде на медогляд, після чого сторони остаточно оформлять трансфер.

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Раніше була інформація, що частину зарплати українця, яка становить близько 3,5 мільйона євро на рік, продовжить виплачувати Рома.

Перехід Довбика стане частиною масштабної угоди між клубами. Паралельно римляни завершують трансфер нападника Болоньї Сантьяго Кастро, за якого готові заплатити близько 35 мільйонів євро.

Ще на початку літнього трансферного вікна повідомлялося, що новий наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українського форварда. Інтерес до Довбика також проявляли Бетіс і Вільярреал, а пропозицію Дженоа щодо оренди римський клуб відхилив.

Минулого сезону Артем провів лише 18 матчів у всіх турнірах, записавши до активу три голи та дві результативні передачі. Другу частину кампанії українець майже повністю пропустив через серйозне ушкодження.

Артем перейшов у Рому в серпні 2024 року з Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт діє до 30 червня 2029 року.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмій позиції та розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім поєдинком проти Лаціо.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка оголосила про підписання колишнього півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.